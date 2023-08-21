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اطلاق حزمة من المشاريع الزراعية لتعزيز صمود المواطنين في الخليل

الإثنين 21 أغسطس 2023 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اطلاق حزمة من المشاريع الزراعية لتعزيز صمود المواطنين في الخليل



الخليل/سما/

 أعلن اليوم الإثنين، عن إطلاق حزمة من المشاريع الزراعية، لتعزيز صمود المواطنين في محافظة الخليل.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن الوزير رياض عطاري، ووزير العدل محمد شلالدة، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، ونائب المحافظ لشؤون شمال الخليل جميل رشدي، وأمين سر إقليم فتح في يطا نبيل أبو قبيطة،  أطلقوا مجموعة من المشاريع التنموية في محافظة الخليل، شملت منطقة ترقوميا ومسافر يطا وحلحول وسعير والشيوخ، وعددا من التجمعات البدوية والزراعية (الطيبة، الهردش، أبو طي، خلة المية، الزويديين، الدقيقة، خربة عقل والقانوب).

وتضمنت المشاريع، شق طرق زراعية، وتأهيل واستصلاح مساحات واسعة من الأراضي، وحفر وتأهيل مجموعة كبيرة من الآبار، وإقامة مشتل ومحميات رعوية وشبكات وخزانات مياه، وتأهيل معرشات عنب، وتوزيع بذار علفية وشوادر وحقائب زراعية ومعدات تصنيع ألبان، وتسليم شيكات مالية لعدد من المستفيدين من مشروع الآبار الزراعية.

وجاء ذلك بحضور عدد من المؤسسات الشريكة الدولية والمحلية، ومنظمة الزراعة الدولية "فاو" و"نحن العالم" و"العمل ضد الجوع"، ومؤسسة معا التنموية، ومركز أبحاث الأراضي.

واستمع الوفد الحكومي إلى الصعوبات التي تعاني منها هذه التجمعات، نظرا لما تتعرض له من انتهاكات من قبل جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين

#الخليل

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