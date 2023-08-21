"حماس" تعقب على مصادقة الاحتلال لخطة تطوير القدس

غزة/سما/

قالت حركة "حماس"، اليوم الإثنين، إن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لإحكام السيطرة على القدس المحتلة هي مخطط خبيث لتهويد المدينة، وسيقابل بمزيد من الصمود والمقاومة لتبقى القدس عربية.

وأضافت "حماس" في بيان لها، "إن حكومة الاحتلال تسعى لعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وإذابة وتشتيت الكتلة الفلسطينية، وإعادة هيكلة الواقع الديموغرافي، بما يخدم مصالح الاحتلال وخططه لتهويدها وتهجير أهلها، في الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال المقدسيين من البناء، ويمضي في جريمة هدم البيوت تحت حجج وذرائع واهية".

وأكدت حركة "حماس"، أن هذا المخطط الفاشي هو جريمة عنصرية جديدة، تطال مدينة القدس المحتلة وهويتها وأهلها، أمام مرأى ومسمع العالم، والشعب الفلسطيني لن يسمح بالمساس بالقدس وهويتها. وفق قولها.

وأشارت إلى أنه لن تُفلح كل مشاريع الاحتلال ومخططاته الخبيثة في تصفية الوجود الفلسطيني فيها.