  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماس" تعقب على مصادقة الاحتلال لخطة تطوير القدس

الإثنين 21 أغسطس 2023 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تعقب على مصادقة الاحتلال لخطة تطوير القدس



غزة/سما/

قالت حركة "حماس"، اليوم الإثنين، إن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لإحكام السيطرة على القدس المحتلة هي مخطط خبيث لتهويد المدينة، وسيقابل بمزيد من الصمود والمقاومة لتبقى القدس عربية.

وأضافت "حماس" في بيان لها، "إن حكومة الاحتلال تسعى لعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وإذابة وتشتيت الكتلة الفلسطينية، وإعادة هيكلة الواقع الديموغرافي، بما يخدم مصالح الاحتلال وخططه لتهويدها وتهجير أهلها، في الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال المقدسيين من البناء، ويمضي في جريمة هدم البيوت تحت حجج وذرائع واهية".

وأكدت حركة "حماس"، أن هذا المخطط الفاشي هو جريمة عنصرية جديدة، تطال مدينة القدس المحتلة وهويتها وأهلها، أمام مرأى ومسمع العالم، والشعب الفلسطيني لن يسمح بالمساس بالقدس وهويتها. وفق قولها.

وأشارت إلى أنه لن تُفلح كل مشاريع الاحتلال ومخططاته الخبيثة في تصفية الوجود الفلسطيني فيها.

#حماس

الأكثر قراءة اليوم

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذ عملية حوارة تلقى معلومات مسبقة ولم يضيع ثانية

اكتشاف أول إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد في "إسرائيل"

جنرال إسرائيلي: سلاح الجو سيتحول إلى هدف استراتيجي لأعدائنا

"نحتاجكم أحياء": جيل جديد يقاوم الاحتلال في جنين

جيش الاحتلال ينشر توثيقًا للحظة إسقاط طائرة مسيّرة في سماء غزة

أحد أبرز قضاة العشائر جنوبي الأردن: "نعم الكرك تُؤيّد حماس"

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

4ofBcZLjsCV1BKU9yjPSVG95YXwSqPEdMY5dnRXU

غضب في "إسرائيل" من مسيّرات "حماس"

قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية

photo_2023-08-21_12-18-40

دعوات إسرائيلية للانتقام من الفلسطينيين

Screenshot-2023-08-21-at-13.42.23-730x438

شرطة الاحتلال تعتدي على النائب أيمن عودة و متظاهرين عرب بالقدس (فيديو)

20230821032126

تحقيقات أولية للاحتلال حول عملية الخليل وخشية من انتشار المقاومة المسلحة في جنوب الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية