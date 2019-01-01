نقل الأسير المضرب عن الطعام سلطان خلوف إلى معتقل "الجلمة"

جنين/سما/

نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير المضرب عن الطعام سلطان خلوف، من سجن "مجدو" إلى معتقل "الجلمة"، في إطار إجراءاتها التنكيلية بحقّ المعتقل خلوف وكافة المعتقلين المضربين.

وحمّل نادي الأسير في بيان له، اليوم الاثنين، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقل الخلوف، وكافة المعتقلين المضربين عن الطعام، وطالب بضرورة التدخل الفوري للإفراج عنهم، ووقف جريمة الاعتقال الإداري.

يشار إلى أن خلوف هو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وكان قد خاض إضرابا عن الطعام عام 2019، واستمر لمدة 67 يومًا، علما أن قوات الاحتلال أعادت اعتقاله في الثالث من آب الجاري، وأصدرت بحقّه أمر اعتقال إداري، مدته أربعة أشهر.