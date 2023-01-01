لجنة المعتقلين الإداريين تقر برنامجا استكماليا لخطواتها النضالية في "عوفر"

رام الله/سما/

أقرت لجنة المعتقلين الإداريين في سجن "عوفر"، المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، برنامجًا نضاليًا استكمالًا لسلسلة الخطوات التي أعلنوا عنها سابقًا لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري.

وأضافت اللجنة في بيان صادر عن نادي الأسير اليوم الاثنين، أن هذه الخطوات تتمثل في إطارها العام خطوات (عصيان ورفض لقوانين إدارة السّجن وعرقلة نظام الحياة الاعتقالي اليومي)، وعلى مدار أسبوع سينفّذ المعتقلون يوميًا خطوة استنادًا للبرنامج الذي تم إقراره.

وأوضحت أنّ خطوات المعتقلين الإداريين في سجن "عوفر"، بداية لبرنامج نضالي، سيتصاعد ليشمل الإداريين في سجون أخرى، وفقًا لما أعلنت عنه لجنة المعتقلين الإداريين سابقًا، إلى جانب استمرار العشرات من المعتقلين بمقاطعة محاكم الاحتلال وهي الأداة الأبرز في سياق مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.

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