تحقيقات أولية للاحتلال حول عملية الخليل وخشية من انتشار المقاومة المسلحة في جنوب الضفة

القدس المحتلة/سما/

تشير تقديرات أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي إلى أن عملية الخليل التي نفذت في وقت سابق اليوم، الإثنين، قرب مستوطنة "كريات أربع" وأسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح حرجة، نفذت بواسطة خلية تتكون من شخصين.

ووفقا للتحقيق الأولي الذي أجراه جيش الاحتلال، فإن عناصر القوة التابعة للاحتلال الذين تواجدوا في موقع عسكري قرب المكان الذي نفذت فيه العملية "لم يلاحظوا الهجوم، لكنهم سمعوا إطلاق النار وبالتالي لم يردوا بإطلاق النار".

وأظهرت التحقيقات أنه عندما اتضح للجنود أن إطلاق النار جاء في إطار عملية استهدفت مركبة للمستوطنين، كان المنفذون قد انسحبوا من المكان.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى مخاوف لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن تؤدي العملية إلى تصاعد العمليات التي تستهدف الاحتلال ومستوطنية جنوبي الضفة وتوسع نطاق المقاومة المسلحة ليشمل منطقة "غوش عتصيون".



وتخشى أجهزة أمن الاحتلال من انتشار عمليات المقاومة المسلحة لتطاول مناطق في جنوب الضفة المحتلة ترى أنها "كانت هادئة نسبيًا حتى الآن". و‎قرر الاحتلال تعزيز قواته في الضفة الغربية بكتيبة وسريتين عسكرية.

من جانبه، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية تقديم موعد اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الضفة المحتلة، لينعقد بذلك يوم الأحد المقبل.

وفي حين جاء الإعلان عن تقديم موعع انعقاد الكابينيت بعد الدعوات التي أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بهذا الشأن، بعد عملية الخليل، شددت مصادر سياسية على أن تقدم الموعد الاجتماع غير مرتبط بمطالب بن غفير.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") فإنه كان من المقرر أن يجتمع الكابنيت في العاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، وأنه سيبحث التصعيد الأمني في الضفة المحتلة، وحالة الجيش الإسرائيلي وكفاءته في ظل احتجاجات إضعاف القضاء.



وذكر جيش الاحتلال، في بيان، أنه أقام حواجز على الطرق ويبحث عن المشتبه بهم الذين قال إنهم أطلقوا الرصاص من سيارة متحركة على مركبة المستوطنين التي كانت تسافر على شارع رقم 60 قرب الخليل.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أنه "بناء على تقييم الوضع تقرر تعزيز القوات العاملة في منطقة يهودا والسامرة بكتيبة واحدة وسريتيْن عسكريتين ابتداء من اليوم، لمساعدة في النشاطات الدفاعية في المنطقة وملاحقة المخرب".

ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن العام الجاري يسجل أعلى حصيلة قتلى سنوية في عمليات المقاومة منذ الانتفاض الفلسطينية الثانية، مع تسجيل نحو 35 قتيلا منذ مطلع عام 2023.