الفنان محمد رمضان لجمهوره في السعودية كل الحـروب بسببكم

وكالات / سما /

وجه الفنان المصري محمد رمضان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة إلى جمهوره الذي حضر حفله الغنائي في مدينة جدة، حيث شجّعهم على عدم الاعتماد على الشائعات المستمرة التي تُطلق حوله.

وفي تعليق له، أكد محمد رمضان أهمية دعم جمهوره له بقوله: "أنتم أحسن حاجة عندي، وما تصدقوش الكلام إللي بيتقال عني، بأنني متعالٍ ومتكبر، ولكن الأغاني هي إللي بتفرض علينا ده وأنتم بتحبوها، أنتم نمبر وان، وأكبر نعمة من ربنا، بيحسدوني عليكم، وكل الحروب إللي بتشوفها بسببكم، وأول مرة أشوف جمهورًا صوته أعلى من صوت الدي جي".