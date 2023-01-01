  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الفنان محمد رمضان لجمهوره في السعودية كل الحـروب بسببكم

الإثنين 21 أغسطس 2023 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنان محمد رمضان لجمهوره في السعودية كل الحـروب بسببكم



وكالات / سما /

وجه الفنان المصري محمد رمضان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة إلى جمهوره الذي حضر حفله الغنائي في مدينة جدة، حيث شجّعهم على عدم الاعتماد على الشائعات المستمرة التي تُطلق حوله.

وفي تعليق له، أكد محمد رمضان أهمية دعم جمهوره له بقوله: "أنتم أحسن حاجة عندي، وما تصدقوش الكلام إللي بيتقال عني، بأنني متعالٍ ومتكبر، ولكن الأغاني هي إللي بتفرض علينا ده وأنتم بتحبوها، أنتم نمبر وان، وأكبر نعمة من ربنا، بيحسدوني عليكم، وكل الحروب إللي بتشوفها بسببكم، وأول مرة أشوف جمهورًا صوته أعلى من صوت الدي جي".

#السعودية #جدة #محمد رمضان #الجمهور

الأكثر قراءة اليوم

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذ عملية حوارة تلقى معلومات مسبقة ولم يضيع ثانية

اكتشاف أول إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد في "إسرائيل"

"السفر عبر الزمن ممكن".. عالم كوري جنوبي يقلب أسس الفيزياء رأسا على عقب

جنرال إسرائيلي: سلاح الجو سيتحول إلى هدف استراتيجي لأعدائنا

"نحتاجكم أحياء": جيل جديد يقاوم الاحتلال في جنين

جيش الاحتلال ينشر توثيقًا للحظة إسقاط طائرة مسيّرة في سماء غزة

الخارجية الفلسطينية تبلغ عدد من السفراء عن بدء اجراءات إحالتهم للتقاعد

الأخبار الرئيسية

سلمان

واشنطن: مراسلات لتنفيذ وعد بايدن بإرسال 360 مليون دولارا للسلطة والسفير السعودي بانتظار “تصريح العبور” لرام الله

20230821103547

مقتل مستوطنة وإصابة خطيرة بعملية إطلاق نار قرب الخليل وانسحاب المنفذ

"كتيبة بلاطة "تنضم طواعية للأمن الوطني الفلسطيني

20230821091231

ضباط خلال مداولات سرية: "إضعاف المحكمة العليا سيجعلنا مجرمي حرب"

لليوم الثاني .. جيش الاحتلال يسقط طائرة استطلاع تابعة للمقاومة بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية