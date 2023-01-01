  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المفتي العام يدعو إلى شد الرحال إلى الأقصى وإعماره

الإثنين 21 أغسطس 2023 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وإعماره؛ وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية لإحراقه على يد سلطات الاحتلال.

وقال الشيخ حسين في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إنه رغم مرور (54 عاما) على إخماد الحريق؛ فإنه ما زال مشتعلا في المسجد الأقصى المبارك والقدس، وذلك في ظل استمرار عمليات التهويد، التي انطلقت من حارة المغاربة الملاصقة للمسجد الأقصى في الأيام الأولى لاحتلال المدينة، وإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تعبأ بالمقدسات الإسلامية، وما يتم في القدس من اقتحامات وحفريات وتغيير لأسماء الشوارع العربية واستبدالها بأسماء عبرية، إضافة إلى الاستيلاء على منازل المواطنين المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك محاولة لفرض أمر واقع تهويدي.

وبين أن سلطات الاحتلال تسعى من خلال هذا كله إلى تنفيذ مخطط المستوطنين المتطرفين الرامي لوضع اليد على المسجد الأقصى المبارك، وهو تنفيذ عملي لمؤامرات التقسيم الزماني والمكاني، ويندرج في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه السلطات المحتلة ومتطرفوها للمس بالقدس والمسجد الأقصى المبارك، بهدف إطباق السيطرة عليهما، وبناء الهيكل المزعوم، لا سمح الله، محذرا من تداعيات هذا العدوان ونشوب حرب دينية شعواء.

وأشار إلى أن المسجد الأقصى بساحاته وأروقته هو ملك للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونه، وأن أهل فلسطين الذين هبوا لإطفاء الحريق سنة 1969، ودافعوا عن المسجد الأقصى بالغالي والنفيس، فإنهم سوف يبقون السدنة والحراس الأوفياء لمواجهة الأخطار التي يتعرض لها كافة.

ودعا المواطنين الذين يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك ضرورة شد الرحال إليه وإعماره على مدار العام، مناشدا العرب والمسلمين والمؤسسات والمنظمات الدولية ألا تقف موقف المتفرج من مسلسل تهويد المدينة المقدسة والمس بالمسجد الأقصى المبارك؛ لأن هذا المسجد أمانة في أعناق المسلمين جميعا.

#المسجد الأقصى #المفتي العام

الأكثر قراءة اليوم

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذ عملية حوارة تلقى معلومات مسبقة ولم يضيع ثانية

اكتشاف أول إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد في "إسرائيل"

"السفر عبر الزمن ممكن".. عالم كوري جنوبي يقلب أسس الفيزياء رأسا على عقب

جنرال إسرائيلي: سلاح الجو سيتحول إلى هدف استراتيجي لأعدائنا

"نحتاجكم أحياء": جيل جديد يقاوم الاحتلال في جنين

جيش الاحتلال ينشر توثيقًا للحظة إسقاط طائرة مسيّرة في سماء غزة

الخارجية الفلسطينية تبلغ عدد من السفراء عن بدء اجراءات إحالتهم للتقاعد

الأخبار الرئيسية

سلمان

واشنطن: مراسلات لتنفيذ وعد بايدن بإرسال 360 مليون دولارا للسلطة والسفير السعودي بانتظار “تصريح العبور” لرام الله

20230821103547

مقتل مستوطنة وإصابة خطيرة بعملية إطلاق نار قرب الخليل وانسحاب المنفذ

"كتيبة بلاطة "تنضم طواعية للأمن الوطني الفلسطيني

20230821091231

ضباط خلال مداولات سرية: "إضعاف المحكمة العليا سيجعلنا مجرمي حرب"

لليوم الثاني .. جيش الاحتلال يسقط طائرة استطلاع تابعة للمقاومة بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية