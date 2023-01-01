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أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

الإثنين 21 أغسطس 2023 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية



وكالات / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف)، الصادرة اليوم الاثنين.

"هآرتس":

-الهدف من الانقلاب ضم ونكبة ثانية

-من أجل تجنب الحرب مع حزب الله يجب تأجيل الاصلاحات القضائية

-يجب ألا ننسى الخطر الايراني على البلاد بسبب التشريعات القضائية

-مسؤول عسكري سابق: حوارة أصبحت رمز المقاومة والتحديات المعقدة

-الحكومة الإسرائيلية تقرُّ الخطة الخمسية لتطوير شرقي القدس

-خبراء إسرائيليون يحذرون: تحويل الميزانيات للاعتبارات سياسية قد يهدد النظام الاجتماعي

"يديعوت أحرونوت":

-إسرائيل: إضراب تضامني مع السلطات المحلية العربية رفضاً لقرار سموتريتش

-إصابة جندي إثر انفجار عبوة ناسفة عند الحدود الشمالية

-تباطؤ كبير في الهجرة إلى "إسرائيل

"معاريف":

-الإفراج عن إسرائيلي اعتقل داخل شبه جزيرة سيناء

-اكتشاف أول إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد في "إسرائيل"

-مدن الضفة تعاني نقصاً حاداً بماء الشرب والمستوطنات مليئة بالآبار

-تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذ عملية حوارة تلقى معلومات مسبقة ولم يضيع ثانية

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