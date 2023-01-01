أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف)، الصادرة اليوم الاثنين.
"هآرتس":
-الهدف من الانقلاب ضم ونكبة ثانية
-من أجل تجنب الحرب مع حزب الله يجب تأجيل الاصلاحات القضائية
-يجب ألا ننسى الخطر الايراني على البلاد بسبب التشريعات القضائية
-مسؤول عسكري سابق: حوارة أصبحت رمز المقاومة والتحديات المعقدة
-الحكومة الإسرائيلية تقرُّ الخطة الخمسية لتطوير شرقي القدس
-خبراء إسرائيليون يحذرون: تحويل الميزانيات للاعتبارات سياسية قد يهدد النظام الاجتماعي
"يديعوت أحرونوت":
-إسرائيل: إضراب تضامني مع السلطات المحلية العربية رفضاً لقرار سموتريتش
-إصابة جندي إثر انفجار عبوة ناسفة عند الحدود الشمالية
-تباطؤ كبير في الهجرة إلى "إسرائيل
"معاريف":
-الإفراج عن إسرائيلي اعتقل داخل شبه جزيرة سيناء
-اكتشاف أول إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد في "إسرائيل"
-مدن الضفة تعاني نقصاً حاداً بماء الشرب والمستوطنات مليئة بالآبار
-تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذ عملية حوارة تلقى معلومات مسبقة ولم يضيع ثانية
-جنرال إسرائيلي: سلاح الجو سيتحول إلى هدف استراتيجي لأعدائنا