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هاشم في تصريح جريء عن فوز الشاطئ ويُلمح لإيقاف لاعبين

الإثنين 21 أغسطس 2023 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاشم في تصريح جريء عن فوز الشاطئ ويُلمح لإيقاف لاعبين



غزة / سما /

قال عماد هاشم المدير الفني لنادي خدمات الشاطئ إن فريقه لم يحقق من مواجهة غزة الرياضي سوى نقاط الفوز بهدف نظيف جاء من علامة الجزاء.

وأضاف هاشم في تصريحات تلفزيونية إن فريقه كان سيء جدا في الأداء، وغزة الرياضي قدم مباراة كبيرة لكن دون تسجيل أهداف.

وألمح هاشم لوجود إيقافات في صفوف فريقه بقرار من مجلس الإدارة، وحاول التغلب على الكثير من النقص العددي من اللاعبين في بعض المراكز.

وأضاف: “لا أملك فريقاً كاملاً من اللاعبين أستطيع إشراكهم، مع إشارته إلى أن مباريات الكأس أرهقت الفريق قبل انطلاق الدوري الممتاز.

وحصد الشاطئ 4 نقاط من أول مياراتين بتعادله مع شباب جباليا (2-2) وفوزه على غزة الرياضي (1-0).

 

#عماد هاشم #خدمات الشاطئ #لاعبين

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