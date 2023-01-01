انتصاران لـ"البحرية" و"الثوار" في دوري الممتازة

غزة / سما /

اقتنص خدمات الشاطئ فوزاً مهماً من ضيفه غزة الرياضي (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك بمدينة غزة، في ختام منافسات الأسبوع الثاني من دوري الممتازة.

ويدين "البحرية" بفوزه، إلى لاعبه سليمان العبيد، والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (17)، من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع "البحرية" رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع وبفارق الأهداف خلف اتحاد الشجاعية، وشباب جباليا تواليًا، فيما تجمد رصيد غزة الرياضي عند نقطة واحدة في المركز التاسع، وبفارق الأهداف أمام شباب خانيونس، وبيت حانون الرياضي على الترتيب.

الهلال (1) _ شباب جباليا (2)

وحقق شباب جباليا فوزاً مهماً على مضيفه الهلال (1/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين.

وسجل ثنائية "الثوار"، محمد الملفوح (19)، ويوسف سالم (55) من ركلة جزاء، فيما سجل هدف الهلال الوحيد إبراهيم الترامسي في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز رفع "الثوار" رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الهلال عند صفر من النقاط بالترتيب 12، والأخير.