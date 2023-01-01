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بيلينجهام يبرهن على صحة فكرة أنشيلوتي في ريال مدريد

الإثنين 21 أغسطس 2023 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيلينجهام يبرهن على صحة فكرة أنشيلوتي في ريال مدريد



وكالات / سما /

من جديد، كان الإنجليزي جود بيلينجهام، متوسط ميدان ريال مدريد، هو النجم الأبرز في فريقه للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني، بعدما لعب دوراً أساسياً في انتصار اللوس بلانكوس في الأندلس على حساب ألميريا بثلاثية لهدف.

صحيفة آس الإسبانية أفادت بأن ما قدمه بيلينجهام في مباراة ألميريا، وفي لقاء أتلتيك بلباو، يبرهن على صحة فكرة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، والتي تتعلق بحقيقة أن هداف الفريق سيكون من خط الوسط، في ظل عدم وجود رأس حربة بمواصفات خاصة، بعد رحيل كريم بنزيما.

ووصفت الصحيفة المدريدية بيلينجهام بالمقاتل، بعدما أصبح هداف الريال والليجا بتسجيله ثلاثة أهداف في جولتين، وبخلاف ذلك كان النجم الأبرز في تشكيلة أنشيلوتي في المباراتين.

وعمل أنشيلوتي على اعتماد فكرة تقدم بيلينجهام للأمام، ليكون في منطقة جزاء الخصم، بعدما علم أنه لن يتمكن من التعاقد مع لاعب جديد في الخط الأمامي، رفقة رأس الحربة الجديد، خوسيلو.

وخلال مباراة ألميريا، بلغت نسبة دقة تسديدات بيلينجهام على المرمى أكثر من 93%، علماً بأنه سدد 4 مرات بين العارضة والقائمين من أصل 6 تسديدات طوال اللقاء، كما أنه مرر 41 كرة صحيحة من أصل 44، 19 منها كانت في الثلث الأمامي.

لو سار بيلينجهام على هذا النمط في الفترة المقبلة، سيسكر رقم كريستيانو رونالدو التاريخي في ريال مدريد، بتسجيل 5 أهداف في أول 4 مباريات مع الفريق، كما أنه سيكسر رقمه المسجل في الموسم الماضي بتسجيل 14 هدفاً في موسم واحد.

#بيلينجهام #ريال مدريد #أنشيلوتي

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