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فيديو.. وست هام يكتسح تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الإثنين 21 أغسطس 2023 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. وست هام يكتسح تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

تعرض فريق تشيلسي لخسارة قاسية على يد وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتعد بداية تشيلسي في الموسم الجديد ليست على مستوى التوقعات بعد الصفقات العديدة التي أبرمها البلوز خلال الصيف الجاري.

وحصد تشيلسي حتى الآن نقطة واحدة من تعادل أمام ليفربول في افتتاحية لقاءات البلوز في الدوري الإنجليزي، والآن خسارة من جاره وست هام يونايتد.

وافتتح وست هام يونايتد سريعاً باب التسجيل لأصحاب الأرض بالدقيقة 7 من عمر الشوط الأول عبر طريق المغربي المميز نايف أجرد.

وسرعان ما عاد تشيلسي بتسجيله هدف التعادل بالدقيقة 28 عن طريق الشاب شوكوميكا، قبل أن يهدر الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لركلة جزاء للبلوز لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبالرغم من تعرض وست هام يونايتد لحالة طرد للمدافع أجرد، إلا أنه تمكن من تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق الإنجليزي المميز أنطونيو، والبرازيلي لوكاس باكيتا من ركلة جزاء، ليخسر الفريق اللندني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد وست هام يونايتد للنقطة الرابعة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

#وست هام #تشيلسي #الدوري الإنجليزي

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