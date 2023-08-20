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"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في الجزائر بمجال الماجستير

الإثنين 21 أغسطس 2023 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في الجزائر بمجال الماجستير



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في الجزائر للحصول على درجة الماجستير في تخصصات مختلفة للعام 2023-2024.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps، للاطلاع على كامل التفاصيل.

وأوضحت أن تقديم الطلبات، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمُصدَّقة حسب الأصول يتم في مقر الوزارة برام الله، أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

#التعليم العالي #منح دراسية

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