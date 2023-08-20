الاحتلال يهدم منزلا ومصنع طوب وجدرانا استنادية في بدو شمال غرب القدس

القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا ومصنعاً للطوب في بلدة بدو، شمال غرب مدينة القدس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن باجس حسين الشيخ، وتبلغ مساحته 150 مترا على مدخل البلدة، بحجة البناء بدون ترخيص.

يذكر أن هناك 11 منزلاً ومنشأة و5 مخازن تجارية في المنطقة ذاتها مهددة بالهدم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال هدمت مصنعاً للطوب يعود للمواطنين مهند غانم أبو عيد، ومحمد غانم أبو عيد، وتقدر خسائر هدمه بآلاف الشواقل، علماً أنه مبني منذ 20 عاماً.

كما هدمت قوات الاحتلال أسوارا وجدرانا استنادية، وعاثت في الأراضي الزراعية خرابا، والتي تعود للمواطن عبد الحكيم محمد عياش.

وأكد رئيس بلدية بدو سالم أبو عيد، إن الدمار الذي خلفه الاحتلال كبير، وأشار إلى أن المنطقة مستهدفة من قبل الاحتلال وتتعرض لعمليات هدم متكررة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الشاب مؤمن الشيخ بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته والاعتداء عليه في البلدة.