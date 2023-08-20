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"حماس" و"الجهاد": عملية الخليل رد طبيعي على جرائم الاحتلال

الإثنين 21 أغسطس 2023 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" و"الجهاد": عملية الخليل رد طبيعي على جرائم الاحتلال



غزة/ سما /

أكدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، اليوم الإثنين، أن عملية الخليل هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال وعدوان مستوطنيه ضد شعبنا والمقدسات والمشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، "إن المقاومة الباسلة في الضفة الغربية تضرب من جديد بكل قوة وتحدي في شمال الضفة ووسطها واليوم في جنوبها".

وأكد قاسم، أن الشباب المقاتل في الضفة الغربية قادر على تجاوز كل المنظومة الأمنية الإسرائيلية بالرغم من حالة الاستنفار.

وأشار إلى أن الفعل الفدائي سيتواصل ويتطور حتى دحر الاحتلال وكنس مستوطنيه عن أرضنا.

بدورها، قالت حركة "الجهاد الإسلامي"، "إن العملية جاءت رداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال، وإيذاناً مباركاً باستمرار الرد المباشر لردع العدو في كل الساحات". 

وأضافت: "إن العملية جاءت في ذكرى جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، لتبعث برسالة تحذير بأن القادم أشد وأقسى، وتؤكد أن مقاومتنا حاضرة وأياديهم قادرة على الردع وضرب العدو من حيث لا يحتسب، دفاعاً عن شعبنا ومقدساتنا".

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