الخارجية : لم نعلن أية إجراءات حول تقاعد السفراء

رام الله / سما /

أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، أنه لم يصدر عنها أية أرقام أو تواريخ أو آليات تنفيذية حول بدء إجراءات التقاعد لعدد من السفراء.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إن ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، يقع في إطار التكهنات والاشاعات واهتمامات أصحاب المصالح، والمعنيين أو من يدعي المعرفة.

وأكدت امتناعها عن أصدار أي بيان آخر يخص هذا الموضوع في هذه المرحلة، مشددة على وجوب توخي الدقة والمهنية في تداول الأخبار الصادرة عنها، وأهمية استقاء المعلومات من مصادرها وعدم الوقوع بفخ صحافة الاشاعات.