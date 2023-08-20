الاحتلال يهدم 4 منازل ويخطر بهدم 4 آخرين غرب أريحا

رام الله / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 4 منازل وأخطرت بهدم 4 آخرين في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات معززة بأكثر من 15 آلية و4 جرافات، اقتحمت القرية، وهدمت أربعة منازل أحدها قيد الإنشاء تقدر مساحتها بين 130 - 150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، تعود ملكيتها إلى المواطنين محمود علي طنوس، ووشفيق رواغ، وآخرين من مدينة القدس.

فيما أخطرت بهدم 4 منازل تعود ملكيتها للشقيقين محمد وفادي ظاهر، والشقيقين أسعد ومحمد علي، كما أخدت قياسات منزل أحدهم تمهيداً لهدمه.