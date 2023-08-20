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الاحتلال يهدم 4 منازل ويخطر بهدم 4 أخرى في قرية الديوك التحتا غرب أريحا

الإثنين 21 أغسطس 2023 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة منازل، وأخطرت بهدم 4 أخرى في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا.

وقال أمين سر "فتح" في الديوك التحتا عصام سمرات ، إن قوات الاحتلال معززة بأكثر من 15 آلية و4 جرافات، اقتحمت القرية، وهدمت أربعة منازل أحدها قيد الإنشاء تقدر مساحتها بين 130 - 150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، تعود ملكيتها إلى المواطنين محمود علي طنوس، ووشفيق رواغ، وآخرين من مدينة القدس.

وأضاف أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم أربعة منازل تعود ملكيتها للشقيقين محمد وفادي ظاهر، والشقيقين أسعد ومحمد علي، كما أخدت قياسات منزل أحدهم تمهيدا لهدمه.

وتتعرض قرية الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.

#الاحتلال #أريحا

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