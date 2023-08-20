رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على مواصلة الاحتلال تشديد اجراءاته العسكرية في نابلس ومحيطها وتعزيز قواته شمال الضفة.

كما ركزت على خبر إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة خمسية لإكمال ضم وتهويد القدس بميزانية بلغت 3.2 مليار شيقل.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

إصابات واعتقالات في الضفة.. والاحتلال يعزز قواته شمال الضفة و"يخنق" نابلس

اشتية: التعليم في فلسطين مصدر فخر

الرئيس يقلد عددا من القادة والمناضلين المحافظين نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين لمناسبة تقاعدهم

بناء على تعليمات الرئيس: "الخارجية" تبلغ عددا من السفراء ببدء إجراءات إحالتهم إلى التقاعد

وفاة مسن في سجون "حماس بغزة

حكومة الاحتلال تقر خطة لتعميق تهويد القدس وتغيير معالمها

أبو جيش: سيتم اعداد مسودة جديدة للضمان الاجتماعي بعد جمع الملاحظات لتقديمها للرئيس

الاحتلال "يخلص" مستوطنا من ترمسعيا بعد احراق سيارته

الأسيران الاداريان اخميّس ونزال يعلقان اضرابهما عن الطعام

كندا: حملة تدعو كيبيك إلى عدم فتح مكتب لها في إسرائيل

سلطة النقد والصندوق الفلسطيني للتشغيل يطلقان برنامجا بقيمة 10 ملايين دولار

*"الأيام":

الاحتلال يواصل تشديد اجراءاته العسكرية في نابلس ومحيطها ويعزز قواته شمال الضفة

الاحتلال "يخلص" مستوطنا من ترمسعيا بعد إحراق سيارته

إسرائيل تعلن اعتراض مُسيّرة في سماء القطاع

مصادر إسرائيلية: منفذ عملية حوارة لم يترك أي خيط يمكن أن يقود إليه

إصابة مستوطن برصاص قوة خاصة إسرائيلية للاعتقاد أنه فلسطيني

إصابات خلال التصدي لعملية اقتحام في طولكرم ومخيمها

انطلاق العام الدراسي في الضفة

نتنياهو: خطة خمسية بقيمة 3.2 مليار شيقل "ستغير وجه القدس"

مكتب نتنياهو: إسرائيل لم ولن توافق على تطوير دول الجوار لبرنامج نووي

خبير إسرائيلي يدحض رواية الاحتلال عن آثار النجمة السداسية على وجه مواطن مقدسي

*"القدس":

الحكومة الإسرائيلية تقر خطة خمسية لإكمال ضم وتهويد القدس بميزانية بلغت 3.2 مليار شيقل

إصابات وتشديد الحصار على بلدات جنوب نابلس

افتتاح العام الدراسي الجديد

رصد متحور جديد من فيروس كورونا في إسرائيل

تقديرات إسرائيلية: منفذ عملية حوارة تلقى معلومات مسبقة

جنود الاحتلال يصيبون مستوطنا ملثما بالخطأ

الاحتلال "يخلص" مستوطنا من ترمسعيا بعد احراق سيارته