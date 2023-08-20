اتفاقية المعاملة بالمثل...12 الف فلسطيني يحملون الجنسية الأمريكية دخلوا اسرائيل

رام الله / سما /

دخل أكثر من 12 ألف أمريكي فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية إلى إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بفعل تسهيل ترتيبات تنقلهم ، والتي منحتها إسرائيل كجزء من جهودها لقبولها في برنامج الإعفاء من التأشيرة للولايات المتحدة حسب تقرير صحيفة هآرتس.

تقدر المؤسسة الأمنية في اسرائيل أن عدد الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية والذين يعيشون في الضفة الغربية بعشرات الآلاف ، والعديد ممن دخلوا إسرائيل مؤخرًا سيجدون صعوبة في القيام بذلك لولا الامتيازات.

وفقًا لمتطلبات واشنطن ، يمكن للأمريكيين الذين يعيشون في الضفة الغربية الحصول على تأشيرة للبقاء في اسرائيل لمدة ثلاثة أشهر