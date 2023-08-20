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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الإثنين 21 أغسطس 2023 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وتركزت الاعتقالات في قرية مراح جنوب بيت لحم، حيث اعتقلت 5 مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

واعتقلت،ـ خليل قاسم الشيخ، أنور أحمد الشيخ، مهدي طه الشيخ، مراد محمود الشيخ، أحمد علي الشيخ.

فيما اعتقل المحرر محمود خليفة من العبيدية شرق بيت لحم بعد مداهمة منزله، وإياد طقاطقة من بيت فجار إلى الجنوب من المحافظة.

بينما اعتقل الطالب في جامعة بيرزيت يحيى القاروط من منزله في طولكرم.

واعتقل إسماعيل صافي، ويونس أبو شريف من كفر عقب شمال القدس المحتلة.

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