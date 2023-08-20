جيش الاحتلال ينشر توثيقًا للحظة إسقاط طائرة مسيّرة في سماء غزة

القدس المحتلة/سما/

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، مقطع فيديو يوثف لحظة إسقاط طائرة مسيرة عند حدود قطاع غزة صباح اليوم.

وأرفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقطع الفيديو بعبارة "اعتراض قطعة جوية مسيرة في سماء قطاع غزة صباح اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال "اعتراض مسيرة خلال تحليقها في سماء قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: " الجيش يعترض قطعة جوبة مسيرة في سماء قطاع غزة خلال تحليقها في سماء قطاع غزة باتجاه "إسرائيل"، حيث لم تخترق المسيرة الأجواء وتمت متابعتها من قبل أنظمة سلاح الجو منذ إقلاعها".

وأضاف: "قام أفراد القبة الحديدية باعتراض المسيرة بالنجاح"، متابعا: "المسيرة لم تشكل تهديدا على سكان منطقة غلاف غزة".