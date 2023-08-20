  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال ينشر توثيقًا للحظة إسقاط طائرة مسيّرة في سماء غزة

الأحد 20 أغسطس 2023 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينشر توثيقًا للحظة إسقاط طائرة مسيّرة في سماء غزة



القدس المحتلة/سما/

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، مقطع فيديو يوثف لحظة إسقاط طائرة مسيرة عند حدود قطاع غزة صباح اليوم.

وأرفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقطع الفيديو بعبارة "اعتراض قطعة جوية مسيرة في سماء قطاع غزة صباح اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال "اعتراض مسيرة خلال تحليقها في سماء قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: " الجيش يعترض قطعة جوبة مسيرة في سماء قطاع غزة خلال تحليقها في سماء قطاع غزة باتجاه "إسرائيل"، حيث لم تخترق المسيرة الأجواء وتمت متابعتها من قبل أنظمة سلاح الجو منذ إقلاعها".

وأضاف: "قام أفراد القبة الحديدية باعتراض المسيرة بالنجاح"، متابعا: "المسيرة لم تشكل تهديدا على سكان منطقة غلاف غزة".

#الجيش الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

غزة: وفاة نزيل محكوم بالإعدام

"نحتاجكم أحياء": جيل جديد يقاوم الاحتلال في جنين

أسعار صرف العملات

الخارجية الفلسطينية تبلغ عدد من السفراء عن بدء اجراءات إحالتهم للتقاعد

أحد أبرز قضاة العشائر جنوبي الأردن: "نعم الكرك تُؤيّد حماس"

"السفر عبر الزمن ممكن".. عالم كوري جنوبي يقلب أسس الفيزياء رأسا على عقب

اكتشاف أول إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد في "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

F120108OZ70-e1488196707493

جنرال إسرائيلي: سلاح الجو سيتحول إلى هدف استراتيجي لأعدائنا

photo_2023-08-20_19-27-48

إشعال النيران بمركبة مستوطن قرب ترمسعيا.. والاحتلال يحاول انقاذه

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذ عملية حوارة تلقى معلومات مسبقة ولم يضيع ثانية

photo_2023-08-20_17-00-06

اكتشاف أول إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد في "إسرائيل"

d-48-الكشف-عن-تفاصيل-جديدة-حول-عملية-الشهيد-كامل-أبو-بكر-في-تل-أبيب

لائحة اتهام ضد شاب من الطيبة بزعم نقله منفذ عملية تل أبيب الأخيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية