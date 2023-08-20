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معتقلان إداريان يعلّقان إضرابهما عن الطعام

الأحد 20 أغسطس 2023 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
معتقلان إداريان يعلّقان إضرابهما عن الطعام



رام الله/سما/

 أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الأحد، بأنّ المعتقلين في سجون الاحتلال محمد اخميّس من بلدة بيت أمر بالخليل، وهادي نجي نزّال من قباطية جنوب جنين، علّقا إضرابهما المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 11 يوما، بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداريّ.

ولفت نادي الأسير، في بيان، إلى إنّه بتعليق المعتقلين اخميّس ونزّال إضرابهما عن الطعام، يبقى سبعة معتقلين يواصلون الإضراب، أقدمهم الأسيران كايد الفسفوس من مدينة دورا، وسلطان الخلوف من بلدة برقين، اللذان يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 18 يوما، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق من سلفيت الذي يواصل إضرابه منذ 14 يوما، وأربعة معتقلين يواصلون الإضراب في زنازين "ريمون" منذ 11 يوما، هم: محمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو.

#الاعتقال الاداري

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