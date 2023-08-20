  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل شابا من القدس ويمدد اعتقال آخرين

الأحد 20 أغسطس 2023 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شابا من القدس ويمدد اعتقال آخرين



القدس المحتلة/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا في محطة القطار قرب التلة الفرنسية بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تعرف هويته، بعد أن أوقفته أثناء وجوده في محطة القطار.

وفي السياق، استدعت سلطات الاحتلال الناشطة المقدسية خديجة خويص للتحقيق في معتقل المسكوبية بالقدس، ومددت اعتقال الشاب كرم السلايمة مدة أسبوع، وهيثم ذياب حتى الأحد المقبل، وصهيب نبابتة حتى الإثنين المقبل وواصلت منعه من رؤية المحامي، وجعفر السلايمة حتى الخميس المقبل، وجميعهم من محافظة القدس، فيما أفرجت عن المقدسي قصي أبو صلعوم شرط دفع كفالة ألف شيقل.

ـــــــ

#اعتقال

الأكثر قراءة اليوم

غزة: وفاة نزيل محكوم بالإعدام

أسعار صرف العملات

الخارجية الفلسطينية تبلغ عدد من السفراء عن بدء اجراءات إحالتهم للتقاعد

أحد أبرز قضاة العشائر جنوبي الأردن: "نعم الكرك تُؤيّد حماس"

"السفر عبر الزمن ممكن".. عالم كوري جنوبي يقلب أسس الفيزياء رأسا على عقب

تأهب إسرائيلي وإجراءات لتحصين الحدود مع لبنان

اكتشاف أول إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد في "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

تقديرات إسرائيلية: منفذ عملية حوارة تلقى معلومات مسبقة ولم يضيع ثانية

photo_2023-08-20_17-00-06

اكتشاف أول إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد في "إسرائيل"

d-48-الكشف-عن-تفاصيل-جديدة-حول-عملية-الشهيد-كامل-أبو-بكر-في-تل-أبيب

تقديم لائحة اتهام ضد شاب من الطيبة بزعم نقله منفذ عملية تل أبيب الأخيرة

لهذا السبب.. السلطات المصرية تعتقل إسرائيليا في سيناء

photo_2023-08-20_15-32-19

"نحتاجكم أحياء": جيل جديد يقاوم الاحتلال في جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية