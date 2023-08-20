لائحة اتهام ضد شاب من الطيبة بزعم نقله منفذ عملية تل أبيب الأخيرة

القدس المحتلة/سما/

قدمت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد شاب من الطيبة (36 عاما)، واتهمته بنقل منفذ عملية تل أبيب، الشهيد كامل أبو بكر (27 عاما)، وغيره من الشبان الفلسطينيين غير الحاصلين على تصريح مكوث، من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة تل أبيب، بمقابل مادي، بواسطة سيارة لنقل الركاب.

واستشهد الشاب كامل أبو بكر (27 عاما) من بلدة رمانة غرب جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها في مدينة تل أبيب، في يوم الخميس 5 آب/ أغسطس الجاري. وأسفرت العملية عن مقتل عنصر أمن تابع لبلدية تل أبيب.

وكان عدد من عناصر جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية قد اعتقلوا الشاب من الطيبة ونسبوا إليه شبهات بنقل منفذ عملية تل أبيب، ولكن بعد مساع من جهة محامي الدفاع عن المعتقل ألغيت الشبهة لينتهي الملف بتهمة نقل شبان من الضفة الغربية دون تصاريح.

ونشرت وسائل إعلام عبرية فيديو تدعي فيه أنها لمركبة الشاب المتهم من الطيبة وهو ينقل شبان من الضفة إلى تل أبيب.