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الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداريّ بحقّ المعتقل سلطان خلوف

الأحد 20 أغسطس 2023 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداريّ بحقّ المعتقل سلطان خلوف



جنين/سما/

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، أمر اعتقال إداريّ لأربعة أشهر، بحقّ المعتقل الإداريّ سلطان خلوف، المضرب عن الطعام منذ 18 يوما.

وقال نادي الأسير، في بيان، اليوم الأحد، إن المعتقل خلوف من بلدة برقين غرب جنين، هو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وكان قد خاض إضرابا عن الطعام عام 2019، واستمر إضرابه في حينه 67 يوما.

وأضاف أن الاحتلال أعاد اعتقاله مجددا في الثالث من آب / أغسطس الجاري، وأعلن إضرابه منذ لحظة اعتقاله.

يشار إلى أن الاحتلال احتجز المعتقل خلوف بداية اعتقاله في "معتقل حوارة"، ثم جرى نقله إلى زنازين سجن "مجدو" حيث يحتجز اليوم.

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال، تشرع بعزل المعتقل عقب إعلانه الإضراب، وتتعمد احتجازه في ظروف قاسية وصعبة، للضغط عليه، إلى جانب جملة من السياسات التنكيلية الممنهجة والثابتة التي تنفذها بحق المعتقلين المضربين عن الطعام، منها: عمليات النقل المتكررة لإنهاكهم، واستخدام أساليب نفسية للضغط عليهم، وحرمانهم من زيارة العائلة، إضافة إلى عرقلة زيارات المحامين لهم، وفرض عقوبات بحقّهم.

#الاسير سلطان مخلوف

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