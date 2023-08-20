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مجدلاني: نسعى لتوفير كافة الخدمات الإنسانية للأسر الفقيرة والمهمشة

الأحد 20 أغسطس 2023 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: نسعى لتوفير كافة الخدمات الإنسانية للأسر الفقيرة والمهمشة



رام الله/سما/

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إن الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين، وأصحاب المبادرات التطوعية، تعمل على توفير كافة الخدمات الإنسانية للأسر الفقيرة والمهمشة، والأسر التي تتعرض للأزمات من أجل تعزيز صمودها.

وأكد مجدلاني، في بيان، اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الـ20 لليوم العالمي للعمل الإنساني، ضرورة توفير الحماية الدولية  للمدنيين الفلسطينيين الذين يقع عليهم كافة أشكال الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لحمايتهم.

ونوّه إلى الدور الفاعل والحيوي للخدمات الإنسانية التي يقدمها العاملون، ومدى أهميتها في سد احتياجات الفئات الفقيرة والمهمشة، والفئات التي تتعرض للأزمات والكوارث، مؤكدا ضرورة حماية هؤلاء العاملين وتقديم كل الدعم لهم وتوفير كل السبل لتمكينهم من أداء مهمتهم الإنسانية، مثمنا دورهم وجهودهم.

ووجه تعليماته من أجل زيارة الجمعيات التي تقدم خدمات إنسانية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات كافة، للاطلاع على أوضاع هذه الفئات وتقديم الرعاية والحماية لهم، وكذلك الاطلاع على أوضاع العاملين في مجال العمل الإنساني في القطاع الأهلي، وتقديم كل ما يلزم لدعمهم ومساعدتهم وحمايتهم.

وتابع: "في الذكرى العشرين لليوم العالمي للعمل الإنساني، نحيي عمال الإغاثة الإنسانية على عملهم الدؤوب الذي يقومون به دون كلل أو ملل، ونكرر المطالبة بتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحماية المدنيين الفلسطينيين".

#احمد مجدلاني

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