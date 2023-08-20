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كندا: حملة تدعو حكومة كيبيك إلى عدم فتح مكتب لها في "إسرائيل"

الأحد 20 أغسطس 2023 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
كندا: حملة تدعو حكومة كيبيك إلى عدم فتح مكتب لها في "إسرائيل"



أوتاوا/سما/

 دعا مئات الكندييين من سكان مقاطعة كيبيك، حكومة المقاطعة إلى عدم افتتاح مكتب تجاري في إسرائيل بسبب انتهاكها لحقوق الفلسطينيين.

وأعرب الموقعون على عريضة إلكترونية أطلقت اليوم الأحد ووجهت إلى رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغولت، ووزير العلاقات الدولية والفرانكوفونية مارتين بيرون والقادة السياسيين الآخرين في كيبيك، عن استهجانهم لهذا القرار الذي "يشجع حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة على المزيد من القمع العنيف للفلسطينيين، وتعميق نظام الفصل العنصري، وضم الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني".

يذكر أن حكومة كيبيك أعلنت مؤخرا نيتها فتح مكتب تجاري في تل أبيب لتعزيز العلاقات مع إسرائيل.

#كيبيك #كندا

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