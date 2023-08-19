إصابة عامل بجروح خطيرة في مصنع بالقدس

القدس المحتلة/سما/

أصيب عامل (21 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية "عطروت" شرقي مدينة القدس، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة القدس تلقى، الساعة 12:08، بلاغا حول عامل أصيب بجسم ثقيل خلال عمله في مصنع بمنطقة عطروت الصناعية في القدس، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب (21 عاما) وأحيل بعدها إلى مستشفى (شعاري تسيدك) بحالة خطيرة مع إصابات في صدره وأطراف جسده لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).