موقف محرج لميلوني في ألبانيا بسبب 4 سياح إيطاليين

وكالات/سما/

اضطرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لحلّ أزمة سببتها مجموعة من السياح "الحمقى" في ألبانيا، عوضا عن الاستمتاع بعطلتها.



وتصدر خبر اختفاء 4 سياح إيطاليين دون دفع فاتورة مطعم في مدينة بيرت التاريخية المدرجة في قائمة اليونسكو عناوين وسائل الإعلام الألبانية.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إنه تحدث إلى ميلوني حول المسألة فأخبرته بأنها طلبت من السفير الإيطالي في ألبانيا حل المشكلة.

وقالت ميلوني: "أثناء وجودي في ألبانيا، أخبرني رئيس الوزراء راما قصة 4 إيطاليين حمقى كانوا في مطعم محلي وغادروا دون دفع الفاتورة. شعرت بالخجل وطلبت من السفير أن يذهب لدفع الفاتورة من مالي الخاص".

ودفعت السفارة الإيطالية في ألبانيا فاتورة المطعم التي بلغت 80 يورو.

وأكدت السفارة أن أمر الدفع جاء "بناء على طلب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني"، وأن "الإيطاليين يحترمون القواعد ويسددون ديونهم، ونأمل بألا يتكرر هذا النوع من الحوادث".

من جهته، كتب صاحب المطعم على مواقع التواصل الاجتماعي: "جورجا أنت رائعة، نحن نحبك".