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تقرير: دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض عقوبات على بولندا

الأحد 20 أغسطس 2023 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض عقوبات على بولندا



وكالات/سما/

تبحث دول الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على بولندا إذا مددت بشكل أحادي الحظر المفروض على استيراد الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا.

تقرير: دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض عقوبات على بولندا بسبب أوكرانياكييف: سنعتبر وارسو "صديقا مقربا" حتى نهاية الأزمة وبعد ذلك سنبدأ المنافسة
وذكر تقرير لإذاعة "RMF FM"، أن "دول الاتحاد الأوروبي تدرس إمكانية فرض عقوبات على بولندا إذا قررت من جانب واحد تمديد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية، والذي ينتهي في 15 سبتمبر المقبل".

وتحدثت 20 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي ضد تمديد الحظر، وتعتقد المفوضية الأوروبية أن تصرفات وارسو ستكون انتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لمصادر المحطة الإذاعية، في بولندا، "يخشون أن تتخذ بعض الدول إجراءات تجارية مضادة ضدها، وهذا ينطبق بشكل خاص على ألمانيا".

بالإضافة إلى ذلك، تشير تقارير RMF إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت الدول الأخرى ستدعم وارسو، حيث توجد أيضا قيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية في بلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا ورومانيا.

وبحسب المصادر، فإن رومانيا لا تريد معارضة المفوضية الأوروبية، الأمر نفسه ينطبق على البقية.

وفي وقت سابق، أفيد بأن العلاقات بين بولندا وأوكرانيا أصبحت أكثر توترا على خلفية حظر الحبوب الأوكرانية، وتم فرض حظر على تصدير الحبوب الأوكرانية بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها المزارعون البولنديون.

كما نشأت الخلافات بين قادة الدول عندما طلبت وارسو من كييف التعبير عن الامتنان لدعمها.

#الاتحاد الاوروبي

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