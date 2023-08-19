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الخارجية الفلسطينية تبلغ عدد من السفراء عن بدء اجراءات إحالتهم للتقاعد

الأحد 20 أغسطس 2023 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية تبلغ عدد من السفراء عن بدء اجراءات إحالتهم للتقاعد



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إبلاغ عدد من السفراء عن بدء اجراءات إحالتهم للتقاعد.

وبحسب بيان الخارجية، فإن الوزارة - مكتب الوزير، وبناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس ، قامت بإعلام عدد من السفراء الذين وصلوا سن التقاعد أو تخطوه، أن إجراءات التقاعد لهم ستبدأ خلال فترة زمنية من الوقت وحسب الأصول.

وأضافت: "سيتم إبلاغهم بذلك في حينه. وانتهزت الوزارة المناسبة لتقديم الشكر والامتنان لكلٍ منهم على جهودهم المميزة خلال فترة خدمتهم الدبلوماسية لصالح قضيتهم فلسطين، متمنية لهم كل التوفيق ما بعد التقاعد،

وأشارت إلى أنها ستعمل على تكريم كلٍ من هؤلاء السفراء في حينه.

#سفراء

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