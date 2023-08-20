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المجلس الوطني يدين مصادقة الاحتلال على "الخطة الإستراتيجية لتطوير القدس"

الأحد 20 أغسطس 2023 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني يدين مصادقة الاحتلال على "الخطة الإستراتيجية لتطوير القدس"



رام الله/سما/

 أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، مصادقة حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على خطة خمسية للقدس الشرقية المحتلة بـ120 مليون شيقل، لتعميق تهويد القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة.

وأضاف فتوح، في بيان له، اليوم الأحد، أن هذه الإجراءات تكريس للاحتلال، وهي باطلة وغير قانونية وانتهاك للقرارات الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة، خاصة قرار 478 الذي يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة.

وشدد رئيس المجلس الوطني على أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

#المجلس الوطني الفلسطيني

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