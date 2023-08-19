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غزة: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

الأحد 20 أغسطس 2023 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظم مركز حنظلة للأسرى والمحررين ومؤسسة مهجة القدس، اليوم الأحد، وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، وذلك في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الحركة الأسيرة في الآونة الأخيرة.

وشارك في الوقفة التي نظمت أمام مقر المندوب السامي لحقوق الإنسان في مدينة غزة، قيادة الجبهة الشعبية في محافظة غزة، وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، إلى جانب عدد من أهالي الأسرى والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان.

وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية مروان أبو النصر، إن الهجمة ضد الأسرى تتصاعد بتعليمات من المجرم بن غفير، مشيرًا إلى أنها تأتي في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي والاعتقال الإداري وتوسيع سياسة العزل.

واعتبر أبو النصر ما يجري محاولة فاشلة لتركيع الحركة الأسيرة التي أثبتت أنها على قدر المسؤولية، فرضخ الاحتلال صاغرًا أمام أولى خطواتها النضالية وتهديدات بمعركة مفتوحة.

وأكد على أن المعركة مع الاحتلال طويلة ولم تنته بتحقيق الانجاز الأخير، وأن الحركة الأسيرة ستبقى متأهبة لانتزاع حقوقها، داعيًا إلى مساندتها ومواصلة دعمها.

فيما قال ياسر مزهر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، إن هناك هجمة غير مسبوقة على الأسرى، مشيرًا إلى ما يتعرضون له من تضييقات عنصرية.

 

ودعا مزهر إلى تضافر كل الجهود لإسناد الأسرى، داعيًا المؤسسات العاملة في مجال الأسرى إلى صوغ استراتيجية موحدة لدعمهم وإسنادهم.

#الأسرى #سجون الاحتلال

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