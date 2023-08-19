فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف)، الصادرة اليوم الأحد.
* "هآرتس":
- غلاف نووي متفجر يحيط بإسرائيل
- أكبر صفقة أسلحة في إسرائيل: تمت الموافقة على بيع نظام Arrow إلى ألمانيا
- مسؤولون في الجيش: كفاءة سلاح الجو والجيش الإسرائيلي ستتضرر في غضون أسابيع إلى أشهر
- الشرطة الإسرائيلية تمنع آلاف المسيحيين من الوصول إلى "كنيسة" في مرج بن عامر
* "يديعوت أحرونوت":
- بماذا أوعز غالانت لجيشه عقب عملية حوارة؟
- للأسبوع الـ33 على التوالي.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد التعديلات القضائية
- فشل أمني ذريع خلال عملية حوارة
- هل دخل سلاح الجو الإسرائيلي مرحلة الخطر الحقيقي؟
* "معاريف":
- تفاصيل جديدة عن عملية حوارة: 5 رصاصات فقط من مسافة صفر
- مخاوف لدى السلطة وغالانت يتوعد والمستوطنون ينظمون مسيرات
- منفذ عملية حوارة ما زال طليقًا والاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في نابلس