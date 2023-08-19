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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 20 أغسطس 2023 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف)، الصادرة اليوم الأحد.

* "هآرتس":

- غلاف نووي متفجر يحيط بإسرائيل

- أكبر صفقة أسلحة في إسرائيل: تمت الموافقة على بيع نظام Arrow إلى ألمانيا

- مسؤولون في الجيش: كفاءة سلاح الجو والجيش الإسرائيلي ستتضرر في غضون أسابيع إلى أشهر

- الشرطة الإسرائيلية تمنع آلاف المسيحيين من الوصول إلى "كنيسة" في مرج بن عامر

* "يديعوت أحرونوت":

- بماذا أوعز غالانت لجيشه عقب عملية حوارة؟

- للأسبوع الـ33 على التوالي.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد التعديلات القضائية

- فشل أمني ذريع خلال عملية حوارة

- هل دخل سلاح الجو الإسرائيلي مرحلة الخطر الحقيقي؟

* "معاريف":

- تفاصيل جديدة عن عملية حوارة: 5 رصاصات فقط من مسافة صفر

- مخاوف لدى السلطة وغالانت يتوعد والمستوطنون ينظمون مسيرات

- منفذ عملية حوارة ما زال طليقًا والاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في نابلس

#الصحف الإسرائيلية

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