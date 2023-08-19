"العميل صفر" ..نجاح أكرم حسني فرض تجربته الكوميدية الخاصة

وكالات / سما /

يعد الفنان أكرم حسني من أبرز الفنانين خلال الفترة الحالية الذين قد حققوا نجاحًا كبيرًا على مستوى الكوميديا سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما والتي وصلت للإعلانات التجارية التي قد يقدمها فتحقق نجاحًا لدى الجمهور.



ومنذ بدايته الفنية تميز الفنان أكرم حسني بتقديم لون من الكوميديا خاص به ولم يشبه فناناً آخر من قبل، فمنذ عام 2008 حينما انطلق بتقديم شخصية "سيد أبو حفيظة" في العديد من البرامج التلفزيونية الكوميدية والتي انتشرت وحققت نجاحًا كبيرًا، نجح أكرم حسني في خلق شخصية اقرب إلى الكاريكاتير والبعيدة عن الواقع والتي من خلالها فرض لوناً جديداً من الكوميديا، وكان لديه ذكاء فني بأنه استوعب الدرس من فنانين سبقوه نجحوا في تقديم شخصيات واستغلوها بالعديد من الأعمال ليسقطوا معها. وهذا ما ابتعد عنه أكرم حسني فلم يقدم شخصية "سيد أبو حفيظة" في أي عمل فني سوى الظهور ضيف شرف فقط.



وعلى الرغم من نجاح تلك الشخصية إلا أن أكرم حسني قرر التمرد عليها بعد نجاح استمر لخمس سنوات ليقدم شخصية "وسيم هدهد" والتي أيضًا قدمها في عدد من البرامج التلفزيونية ولكنها اختلفت عن ما قدمه من قبل وكأنما يؤكد أكرم حسني على موهبته الحقيقية ويسعى بمرحلة التجارب قبل أن يقتحم مجال التمثيل بشكل جاد.

وظل طوال تلك السنوات الفنان أكرم حسني يضع قواعد فلسفته الكوميدية الخاصة به التي ميزته لدى الجمهور ويشارك في عدد من الأعمال الفنية بظهوره كضيف شرف حتى تقديمه لأول عمل فني له بعد مرور 8 سنوات كانت كافية للثقة فيما سيقدمه.



المتابع الجيد لمسيرة الفنان أكرم حسني يجد بأنه يدرس جيدًا لخطواته الفنية ولم يسع وراء شهرة أو نجومية أو بطولة سريعة، فعلى الرغم من نجاحه الكبير إلا أنه لم يشارك بالتمثيل بشكل حقيقي سوى عام 2016 من خلال فيلم "كلب بلدي" أمام الفنان أحمد فهمي والذي ابتعد من خلاله عن استغلال أي نجاح قد حققه او شخصية قدمها من قبل.



وفي عام 2017 يشارك أكرم حسني بموسم دراما رمضان من خلال مسلسل "ريح المدام" كما يشارك أيضًا في فيلم "بنك الحظ" ليتخلى بذلك عن تقديم البرامج التلفزيونية ويُثبت قدرته على التمثيل وتقديم الأعمال الكوميدية بشكل حقيقي خلق له قاعدة جماهيرية كبيرة.



ليتبع بعد ذلك في السنوات التالية العديد من الأعمال الفنية والدراما التلفزيونية بشكل خاص وفي موسم دراما رمضان فقدم "الوصية" مع الفنان أحمد امين، "رجالة البيت" مع الفنان أحمد فهمي ليأتي عام 2022 ويُقدم أول مسلسل من بطولته وهو "مكتوب عليا".



كما شارك في بطولة عدد من الأفلام السينمائية أيضًا مثل مشاركته الفنان تامر حسني بطولة فيلم "البدلة" عام 2018 ومشاركته بفيلم "الكويسين" أمام أحمد فهمي وظهوره في عدد من الأفلام السينمائية كضيف شرف.



وتلك التجارب الفنية الكوميدية هي التي جعلت الفنان أكرم حسني يُقرر أن يجسد البطولة السينمائية المطلقة الأولى له من خلال فيلم "العميل صفر" والذي يُعرض خلال الفترة الحالية بدور العرض السينمائي بعدما حقق خلال سنوات جمهور كبير يتابع الكوميديا الخاصة به والمختلفة ويكون ذلك العمل رهانًا حقيقيًا له بعد سنوات من إرساء قواعد تجربته الكوميدية التي من المؤكد أنها خلقت حالة فنية مختلفة.