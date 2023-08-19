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السجن 5 سنوات لشاب أمريكى اتصل بصديقته 815 مرة خلال يومين

الأحد 20 أغسطس 2023 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
السجن 5 سنوات لشاب أمريكى اتصل بصديقته 815 مرة خلال يومين



وكالات / سما /

يواجه شاب أمريكى بولاية مريلاند عقوبة السجن التي قد تصل إلى 5 سنوات بعد أن اتصل بصديقته السابقة أكثر من 800 مرة خلال يومين.وفق موقع "كومبلكس" الأمريكى.

وقد كشف مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من وست فرجينيا أن تهما بالمطاردة والإزعاج وجهت إلى ديريك واين باورز ، 44 عامًا، من قبل هيئة محلفين اتحادية كبرى في مارتينسبورغ.

وكان باورز لاحق صديقته السابقة في ديسمبر 2022 من خلال الرسائل عبر الإنترنت والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية مضايقا إياها باستمرار ودون توقف.

وقال الموقع أن الأمر وصل به في وقت من الأوقات، إلى محاولة الاتصال بها 815 مرة في غضون 48 ساعة فقط. كما زعمت وثائق المحكمة أنه حاول إحراجها بمختلف المنشورات العامة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدالمدعي العام للولايات المتحدة وليام إلينفيلد للموقع أن "المطاردة عبر الإنترنت مشكلة منتشرة نتعامل معها بجدية بالغة في ولاية ويست فيرجينيا" مشجعا "أولئك الذين يتعرضون للترهيب عبر الإنترنت والذين يعانون من ضائقة نفسية كبيرة نتيجة لذلك على تقديم بلاغ للشرطة حتى يمكن التحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم".

وتأتي لائحة الاتهام ضد واين باورز بعد أسابيع فقط من الحكم على رجل بريطاني يبلغ من العمر 55 عامًا بالسجن ثلاثة أشهر لمطاردته مقدمة برامج الطقس في محطة بي بي سي.

#السجن #شاب أمريكى

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