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القبض على رجل بسبب فعل محظور فوق برج إيفل

الأحد 20 أغسطس 2023 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على رجل بسبب فعل محظور فوق برج إيفل



وكالات / سما /

يقصد الملايين من حول العالم سنويا، المعلم الأبرز في فرنسا وهو برج إيفل، لكن السلطات تضع قواعد ومحاذير تفرض على الزائرين احترامها.

وأعلنت الشرطة الفرنسية إلقاء القبض على شخص في باريس بعد قفزه بالمظلة من فوق برج إيفل.

تلقت الشرطة صباح يوم الخميس معلومة تفيد بتسلق شخص برج إيفل وهو يحمل حقيبة ظهر.

وبعد ساعة، قبل السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وهو ما يسبق موعد افتتاح المعلم السياحي أمام الزائرين، قفز الشخص بمظلة.

واعتقل رجال الشرطة الرجل لاتهامه بتعريض الآخرين للخطر.

وأفادت وسائل الاعلام الفرنسية بأن الشخص كان ذكرا، ولم يعرف سنه وجنسيته.

#برج إيفل #القبض

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