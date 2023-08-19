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4 طرق حديثة لعلاج جفاف العيون

الأحد 20 أغسطس 2023 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 طرق حديثة لعلاج جفاف العيون



وكالات / سما /

يعتبر جفاف العيون هو أكثر أمراض العيون شيوعًا، حيث يصيب من 6 إلى 8% من الأفراد، وتزداد النسبة بين الشباب وكبار السن ومستخدمي العدسات اللاصقة، وكذلك بعد إجراء عمليات تصحيح الأبصار الليزك، كما تزداد حدة المرض في فصل الصيف نتيجة ارتفاع الحرارة واستخدام أجهزة التكييف والمراوح ما يؤدي إلى زيادة تبخر الدموع من العين، وهذا يتسبب في شعور المصاب بحرقان في العين والرغبة في حك العين بصفة مستمرة واحمرار شديد وقد تزيد الحالة فتتأثر القرنية ويحدث تقرحات والتي قد تؤدي في الحالات الشديدة إلى التأثير على الأبصار.

‏وأوضح الدكتورعصام الطوخي أستاذ العيون بجامعة القاهرة، ورئيس قسم تجميل الجفون والجهاز الدمعي ووحدة جفاف العين، في تصريح خاص لموقع "اليوم السابع" المصري، أنه إذا كانت طرق العلاج التقليدية الخاصة بجفاف العين تعتمد على استخدام قطرات الدموع الصناعية كبديل للدموع الطبيعية، فقد ثبت علميًا أن هذا مضر على المدى الطويل ولا يؤدي إلى علاج الحالة بل فقط تحسن مؤقت عند استخدام القطرة.

وأكمل حديثه، ولذلك ظهرت طرق حديثة جدًا لعلاج الجفاف مثل:-

- تحفيز الغدد الدمعية الطبيعية على زيادة الإفراز باستخدام العلاج الحراري عن طريق أجهزة خاصة تعمل بالموجات الصوتية و تؤدي إلى زيادة إفراز الدموع من 50 إلى 60%. 

- قطرات خاصة تقلل من الاحتقان والتهاب في الغدد الدمعية ما يساعد على زيادة إفراز

- الطريقة الحديثة الأخرى هي حقن البلازما التي تؤخذ من دم المريض و يتم حقنها في الغدد الدمعية مباشرة باستخدام إبر خاصة ويؤدي ذلك إلى زيادة إفراز الدموع الطبيعية 

- طريقة أخرى هي الحفاظ على الدموع الطبيعية عن طريق غلق مؤقت للفتحات تصريف الدموع باستخدام سدادات الدموع التي يمكن تركيبها وإزالتها كما تقتضي الحاجة.

#العيون #جفاف العيون #علاج

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