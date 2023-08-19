تعرف على التفاصيل.. وفد كويتي يصل غدًا لاختيار معلمين فلسطينيين جدد

رام الله / سما /

تغادر لجان التعاقد الخارجي في وزارة التربية والتعليم بالكويت، البلاد غداً (الإثنين) إلى فلسطين، لإجراء المقابلات مع مجموعة من المعلمين في عدد من التخصّصات المختلفة لسد احتياجات المدارس، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على طلب «التربية» بزيادة الحد الأقصى لأعضاء اللجان.



وكشفت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية، أن وزارة التربية انتهت من الحصول على الموافقات الرسمية الخاصة بها.



وقرّر وزير التعليم بالتكليف جاسم الاستاد تشكيل لجنة للقيام بأعمال الاختيار والتعاقد مع المعلمين والمعلمات من فلسطين للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، برئاسة وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان وعضوية عدد من الموجهين الفنيين وموظفين في إدارتي التنسيق والشؤون الإدارية.



التخصصات المطلوبة



وبينت المصادر أن اللجان التي ستغادر إلى فلسطين تستهدف التعاقد مع نحو 500 معلمة ومعلم في 8 تخصصات، هي اللغة الانكليزية، والعلوم، واللغة الفرنسية، والفيزياء، والجيولوجيا، والأحياء، والكيمياء، إضافة الى الرياضيات، وذلك بحسب اعداد المتقدمين ومدى تحقيقهم الشروط المطلوبة واجتيازهم المقابلات الشخصية.



وذكرت أن الوزارة حدّدت شروط التعاقدات الخارجية مع المعلمين المقررة من فلسطين في ثمانية تخصصات مختلفة للذكور والإناث، وفي مقدمتها ألا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد، ولا يزيد عمر المتقدم على 45 عاماً، ولن يتم قبول طلبات أي جنسية أخرى، مع ضرورة التزام شرط الخبرة لقبول مستندات المتقدمين في جميع المواد، وذلك على نحو 3 سنوات لذوي المؤهلات غير التربوية، وسنتين للمؤهلين تربوياً، على أن يتم استقبال شهادة الخبرة الحكومية والخاصة بالتعيين فقط لا بنظام الحصة والأجر، وتكون موثقة من الجهات الرسمية.



شروط التعاقد



وطالبت «التربية» مقدّم الطلب بإرفاق صورة عن شهادة الثانوية العامة، وتقديم ما يثبت عدم الارتباط بوزارة التربية والتعليم في الأردن، أو إرفاق صورة من موافقة جهة عمله على العمل لدى وزارة التربية بدولة الكويت، وصورة عن جواز السفر، على أن يكون صالحاً لما لا يقل عن ثلاث سنوات، وصورة شخصية مقاس 4 6 سم مع الطلب.



ونبهت من سبق له العمل في الكويت تدوين ذلك في الطلب، مع ذكر سنوات الخبرة وأسباب ترك الخدمة، أو إرفاق صورة من شهادة الخبرة في الكويت، ولن تتم إعادة التعاقد مع المفصولين من الخدمة أو من يدلون ببيانات غير صحيحة.



تيسير الالتحاق بعائل



أكدت «التربية» في إعلانها، جواز إحضار المتقدمين زوجاتهم وأبناءهم بعد مباشرتهم العمل، وعلى حسابهم الخاص، مشددة على أنه لن ينظر إلى الطلبات المكررة أو غير المستوفية للشروط، وأن يتم تقديم الطلبات إلكترونياً على موقع وزارة التربية لمدة شهر، وعند قبول الطلب يتم التواصل مع صاحب العلاقة مصطحباً معه المستندات المشار إليها أعلاه، وسيتم إجراء مقابلات شخصية للمرشحين وفقاً للشروط المعمول بها.



المستثنون من شرط الخبرة



استثنت الوزارة بعض المتقدمين من شرط الخبرة، مثل حملة شهادة الدكتوراه والحاصلين على تقدير جامعي لا يقل عن جيد جداً، وحملة شهادة الماجستير والحاصلين على معدل جامعي لا يقل عن امتیاز.



شروط وإجراءات



شددت الوزارة على عدم استقبال أي طلب توظيف إلا بعد توافر جميع المستندات وفق الإعلان، كما اشترطت كذلك أن يكون المتقدم مزاولاً مهنة التعليم في التخصص المتقدم له حتى تاريخ ملء الطلب، وسيتم تحديد الراتب وفق المؤهل العلمي والخبرة، مع ضرورة أن تكون المؤهلات العلمية وكشف الدرجات مصدقاً على صحتها من الجهات الرسمية بالمكاتب الثقافية للكويت.