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"بن غفير" يخصص 120 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان بالقدس

الأحد 20 أغسطس 2023 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بن غفير" يخصص 120 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان بالقدس



القدس المحتلة / سما /

أعلن ما يسمى وزير الأمن القومي للاحتلال "ايتمار بن غفير"، اليوم الأحد، عن تخصيص 120 مليون شيكل لصالح تعزيز المستوطنات في القدس.

وقالت القناة السابعة العبرية : "إنّ بن غفير" أقر خطة سيتم المصادقة عليها من قبل حكومة الاحتلال تهدف لرصد 120 مليون شيكل، لصالح مستوطنات القدس بهدف تعزيز الأمن فيها".

وتشمل الخطة، بناء مراكز شرطة، وتخصيص برامج جديدة للشرطة، ونشر المزيد من الكاميرات الأمنية، وتعزيز قوات الشرطة الإسرائيلية في القدس والمستوطنات والطرق الاستيطانية، وزيادة رواتب عناصر الشرطة وأعدادها.

وأضاف بن غفير: "إنّ هذه الخطة هدفها استعادة الأمن الشخصي للإسرائيليين في القدس" وفق ما نقلت القناة العبرية .

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