  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مشعل: الأقصى معركة مصير وعلينا نقل الصراع نقلة جديدة

الأحد 20 أغسطس 2023 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل: الأقصى معركة مصير وعلينا نقل الصراع نقلة جديدة



غزة/ سما /

أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل أن الاحتلال يريد اختراقنا كأمة عربية، والهيمنة علينا، واستهداف أمننا وخيراتنا واستقلالنا، مشيراً إلى أن الأمة قدمت صفحات مشرقة في الدفاع عن فلسطين، وفي الأردن هناك شهداء الجيش الأردني في معركة الكرامة وفي حربي 48 و67، ولا يزالون حاضرين.

وقال مشعل خلال مهرجان الأقصى الثاني والعشرين "إنما الأقصى عقيدة" المقام في محافظة الكرك الأردنية مساء السبت:" إن الاحتلال نقل الصراع إلى قلب فلسطين، لذلك علينا جميعا أن ننقل الصراع نقلة جديدة، وأن نسطر هذه المرحلة بصفحات من نور كما سطرها صلاح الدين وقطز وعمر بن الخطاب".

وبيّن أن حكومة الاحتلال الحالية هي الحكومة الأشد تطرفا في تاريخ الكيان، فهم يستعلجون حسم الصراع على الضفة والقدس والأقصى.

وأكد مشعل أن مخطط الاحتلال في الضفة الغربية ليس تسريع الاستيطان، بل تهجير أهلها، فالصهاينة لا يرون لأهل فلسطين وطنا فيها، بل يرون أن وطنهم في الأردن كمان قال الوزير المتطرف سموتريتش في باريس قبل شهور، مشيراً إلى أن الاحتلال يستهدف أمتنا جميعا، وفي القلب منها فلسطين والأردن.

وبيّن أن الاحتلال يريد أن يحسم المعركة على القدس باستكمال تهويدها والسيطرة السياسية والدينية عليها، وكذلك حسم المعركة على الأقصى، موضحاً أن المسجد الأقصى اليوم في قلب الخطر الذي يكاد يحدق فيه تدنيسا واقتحاما، إلى جانب مخططات تقسيمه أو هدمه.

وأشار مشعل إلى أن المقاومة في فلسطين عند حسن الظن بها، وفي موضع الرهان عليها، فمعركة الأقصى هي معركة شرف ودين وعروبة ومصير، مبيناً أن أمتنا العربية والإسلامية كانت دائما عند حسن الظن بها، فهي لا تصبر على الضيم ولا تصبر على الغزاة.

وتابع رئيس حركة حماس في الخارج أن الحاضنة المقدسية مع أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948م تعتبر معركة الأقصى هي معركتهم المصيرية.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة تنفيذ عـمـلـية حوارة

تفاصيل جديدة عن عملية حوارة: 5 رصاصات فقط من مسافة صفر (فيديو)

بالفيديو: مقتل مستوطنين بعملية إطلاق نار في حوارة

رسميا.. العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة

عملية حوارة: مخاوف لدى السلطة وغالانت يتوعد والمستوطنون ينظمون مسيرات

صور: الكشف عن هوية القتلى الإسرائيليين في حوارة

فلسطين تقدم طلبا رسميا للانضمام الى "بريكس".. ما هي بريكس؟

الأخبار الرئيسية

image_processing20230820-192587-6qebh3

تعرف على التفاصيل.. وفد كويتي يصل غدًا لاختيار معلمين فلسطينيين جدد

image_processing20230820-192587-3yzvk

من أجل توفير المال .. أبرز ما تناولته الصحف العبرية عن العملية في حوارة

MeLTt

جيش الاحتلال يستهدف طائرة مسيّرة للمقاومة جنوب القطاع

image_processing20230819-165073-myudi2

موقع عبري: منفذ عملية حوارة لا زال طليقًا والاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في نابلس

غزة: وفاة نزيل محكوم بالإعدام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية