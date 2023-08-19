شباب خانيونس يتربع على عرش "الطاولة" في غزة

غزة / سما /

تربع شباب خانيونس على عرش بطولة دوري "جوال" لكرة الطاولة بالمحافظات الجنوبية, عقب انتصاره على غريمه التقليدي المجمع الإسلامي (3-1), في الجولة الأخيرة من المسابقة.



وافتتح يسري أبو سيف نجم المجمع المباراة بالفوز على حسين حجاج من شباب خانيونس (3-0), قبل أن يعدّل "المخضرم" حاتم وادي النتيجة بالانتصار على عبد الله السقا من المجمع (3-2).



وعزز جهاد إغريز نجم شباب خانيونس تقدم فريقه بالفوز على حسام الباز من المجمع (3-0), قبل أن يؤكد وادي انتصار فريقه بالفوز على أبو سيف (3-1).



وبهذا الفوز تصدر "النشامى" جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 10 انتصارات دون أي خسارة, فيما حلّ المجمع في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.



وفي مباريات أخرى, فاز شباب البريج على اليرموك (3-2), وغزة الرياضي على الكرامة (3-1), وخدمات المغازي على الجزيرة (3-0)



وبهذه النتائج, جاء غزة الرياضي ثالثا في الترتيب برصيد 18 نقطة, وخدمات المغازي رابعا بـ17 نقطة, والصداقة خامسا بـ16 نقطة, بينما هبط الجزيرة والرباط للدرجة الأولى.