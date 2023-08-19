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متصدر جديد وخسارتين لقطبي رفح في الممتازة وفوزان في الأولى

الأحد 20 أغسطس 2023 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متصدر جديد وخسارتين لقطبي رفح في الممتازة وفوزان في الأولى



غزة / سما /

انتزع اتحاد خانيونس صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد فوزه على خدمات رفح (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.
تقدم اتحاد خانيونس عبر خالد النبريص في الدقيقة (31) من ركلة جزاء، فيما عدل محمود النيرب النتيجة للخدمات من ركلة جزاء في الدقيقة (61)، قبل أن يعود خالد النبريص للواجهة ويتقدم للاتحاد مرة ثانية من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة (86).
ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 6 نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الخدمات عند 3 نقاط في المركز الرابع.

الصداقة (2-1) شباب رفح
وفي مباراة ثانية حقق الصداقة فوزه الأول على حساب شباب رفح (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.
تقدم سلطان أبو عبيدة بالهدف الأول للصداقة في الدقيقة (30)، قبل أن يعزز محمود العامودي النتيجة بالهدف الثاني من تسديدة صاروخية في الدقيقة (45)، فيما سجل هدف شباب رفح سعيد السباخي في الدقيقة 93.
الفوز رفع رصيد الصداقة إلى 3 نقاط في المركز الرابع خلف شباب رقح في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

دوري الدرجة الأولى

حقق نماء فوزًا ساحقًا على خدمات البريج (4-2) في المباراة التي تالق فيها عاهد أبو مراحيل وسجل رباعية نماء في الدقائق، (38 + 44 + 62 + 68).

وفي مباراة ثانية اقتنص خدمات جباليا فوزًا متأخرًا على أهلي بيت حانون بهدف نظيف سجله ، علي ربيع في الدقيقة 84.

#الممتازة

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