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أسيران مقدسيان يدخلان عاميهما الـ16 في الأسر

الأحد 20 أغسطس 2023 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

دخل، اليوم الأحد، الأسيران المقدسيان محمد أبو سنينة ولؤي أبو نجمة عاميهما السادس عشر، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو سنينة بتاريخ 20/8/2008م، وأصدرت المحكمة بحقه حكما بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى (40) عاما؛ وهو من بلدة عناتا في القدس المحتلة.

أما الأسير أبو نجمة (39 عامًا)؛ فهو من بلدة شعفاط في محافظة القدس المحتلة، واعتقل بتاريخ 20/08/2008م؛ وأصدرت محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالسجن الفعلي (25) عامًا؛ وهو متزوج ولديه اثنين من الأبناء، ويقبع حاليًا في سجن رامون.

#سجون الاحتلال

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