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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 20 أغسطس 2023 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها على خبر استشهاد الشاب محمود أبو عصب متأثرا بجروحه خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة، وإصابة فتى برصاص الاحتلال في سلوان.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

شهيد من مخيم بلاطة متأثرا بجروحه وإصابة فتى برصاص الاحتلال بالرأس في سلوان

دويكات: الجهود متواصلة في كل المحافظات بتوجيهات من الرئيس للقضاء على مظاهر الفوضى والفلتان

الرئاسة ردا على سموتريتش: حدود عام 1967 والقدس الشرقية هما مفتاح تحقيق السلام والأمن وليس الاستيطان

مقتل مستوطنين بعملية إطلاق نار في حوارة والاحتلال يشدد من إجراءاته القمعية في محيط نابلس

وقفة في باقة الغربية اسنادا للأسير وليد دقة

العالول: الرئيس يترأس جلسة لثوري «فتح» الخميس المقبل

انطلاق العام الدراسي الجديد بعدة محافظات في الضفة

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة «إضعاف القضاء» للأسبوع الـ33 على التوالي

"الأيام":

مقتل إسرائيليين خلال عملية في حوارة وجيش الاحتلال يستنفر بحثا عن المنفذين

استشهـاد شـاب في مخـيـم بلاطة متأثـرًا بجروحـه خلال عملية اقتحام

إصابة طفل بالرصاص في بلدة سلوان واقتحام قرى وبلدات بمحافظة جنين

مستوطنون يعربدون ويعتدون على المـواطنــين بمواقــع عــدة

القدس: إطلاق نار على "حاجز الزعيم"

قنـاة عبرية تكشف عن خطة سموتريتش "لتبـيـيـض" مــئــات الــبـــؤر الاستيطــانـيــة

مستوطنون يعتدون على طفل مقدسي ويؤدون طقوسًا تلمودية عند الأقصى

شرطة الاحتلال تعترف بحفر عناصرها "نجمة داود" على وجه شاب فلسطيني!

العام الدراسي الجديد: 1.4 مليون طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم اليوم

مقتل شاب من اللد وآخر في طوبا الزنغرية بجرائم إطلاق نار

إسـرائيـل: تجميد خـدمــة ضباط على خلفية خطة إضعاف القضاء

*"القدس":

مقتل مستوطنين في حوارة والجيش يقتحم عدة مناطق ويغلق محيط نابلس

شهيد من مخيم بلاطة متأثرا بجروحه

المرجعيات الوطنية والدينية المقدسية تحرم المشاركة بانتخابات البلدية ترشحا واقتراعا

مستوطنون يعتدون على طفل مقدسي وعلى طاقم بلدية قفين في طولكرم

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

#الصحف الفلسطينية

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