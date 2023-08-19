الأسيران شرقاوي وأبو خلف يعانيان أوضاعا صحية صعبة

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، إن الأسيرين حسن شرقاوي (23 عاما) من مدينة جنين، وفادي أبو خلف من نابلس (21 عاما)، المعتقلين في سجن مجدو، يعانيان من أوضاع صحية صعبة.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي نقلا عن المحامي أشرف الخطيب، أن الأسير شرقاوي يعاني من إصابة في قدمه اليمنى، ويستخدم عكازا للمشي، ويتناول المسكنات للتخفيف من الأوجاع، فيما خضع قبل اعتقاله لعملية جراحية بمستشفى ابن سينا.

ولفتت إلى أن شرقاوي اعتقل في الثامن من الشهر الجاري، وحكم عليه بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، كما اعتقل سابقا في عام 2019 لمدة 14 شهرا.

كما يعاني الأسير فادي خلف من مشاكل في القلب، حيث تم وضع جهاز منظم لدقات القلب له قبل اعتقاله الأخير في التاسع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، وهو بحاجة إلى أدوية، وفحوصات دورية.

وأشارت الهيئة إلى أن خلف محكوم بالسجن الإداري، ومدد اعتقاله مؤخرا للمرة الثالثة حتى السابع والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، كما أن شقيقه صامد أبو خلف أسير في قسم الأشبال.