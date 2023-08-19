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فيديو.. حكيمي يمازح نيمار بعد انتقاله إلى الهلال

الأحد 20 أغسطس 2023 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. حكيمي يمازح نيمار بعد انتقاله إلى الهلال



وكالات / سما /

قال اللاعب أشرف حكيمي، ممازحا نيمار دا سيلفا: "في السعودية، فقط قل السلام عليكم، وسيضيفون لك 500 يورو".

في إشارة إلى المرتب الذي سيتقاضاه البرازيلي نيمار، في صفوف النادي السعودي، الذي تبلغ قيمته نحو 300 مليون يورو على موسمين، أي ما يعادل 150 مليون يورو في الموسم الواحد.

ولم يستطع نيمار وعدد من نجوم نادي "باريس سان جيرمان" تمالك أنفسهم من الضحك على أثر نكتة المغربي أشرف حكيمي.

وكان اللاعب البرازيلي نيمار، قد وصل إلى المملكة العربية السعودية، على متن الطائرة الخاصة للوليد بن طلال.

وأفادت تقارير، أن "نيمار وافق على عقد مع نادي "الهلال" السعودي لمدة عامين بقيمة 160 مليون يورو (175 مليون دولار)، بالإضافة إلى دفع نادي "الهلال" مبلغ 90 مليون يورو إلى ناديه السابق "باريس سان جيرمان"، مقابل الانتقال إليه، باستثناء المكافآت"، ويستمر عقده حتى صيف 2025.

وانضم نيمار إلى نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، قادما من "برشلونة" مقابل رقم قياسي بلغ 222 مليون يورو.

#السعودية #الهلال #نيمار

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