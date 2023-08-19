  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. بيلينجهام يقود ريال مدريد لمعاقبة ألميريا في الدوري الإسباني

الأحد 20 أغسطس 2023 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. بيلينجهام يقود ريال مدريد لمعاقبة ألميريا في الدوري الإسباني



وكالات / سما /

قاد الإنجليزي جود بيلينجهام، متوسط ميدان فريق ريال مدريد، كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمعاقبة ألميريا بالفوز بثلاثية لهدف، بعد التأخر بهدف دون رد في مستهل مباراة الفريقين، مساء أمس السبت.

النادي الملكي حل ضيفاً ثقيلاً على ألميريا، بعدما انتصر في الجولة الماضية من الدوري الإسباني على حساب فريق أتلتيك بلباو، بهدفين دون رد خارج القواعد، ونجح في الانتصر بثلاثية لهدف خارج قواعده أيضاً، في الجولة الثانية من الليجا.

سيرجيو أريباس، لاعب الريال السابق، كان المبادر بالتسجيل بهدف مبكر، بعد مرور ثلاثة دقائق فقط من صافرة بداية المباراة، لكن جود بيلينجهام أعاد الأمور لنصابها بهدف أول في الدقيقة 19.

وسجل توني كروس هدفاً ثانياً للريال، في الدقيقة الخامسة من الوقت المبدد للشوط الأول، لكن الحكم ألغاه بسبب وجود خطأ على داني كارفاخال، وهو ما أظهرته اللقطات المعادة عبر تكنولوجيا الفيديو المساعد.

بيلينجهام وضع الريال في المقدمة بهدف شرعي هذه المرة، وذلك في الدقيقة 60، قبل أن يتكفل بصناعة الهدف الثالث لفريقه، والذي حمل توقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي وضع الكرة بشكل رائع داخل الشباك، في الدقيقة 73.

فوز يرفع به الريال نقاطه للرقم 6 في صدارة جدول الترتيب، بشكل مؤقت، في حين يبقى ألميريا في ذيل الجدول بلا نقاط.

#بيلينجهام #ريال مدريد #ألميريا #الدوري الإسباني

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة تنفيذ عـمـلـية حوارة

تفاصيل جديدة عن عملية حوارة: 5 رصاصات فقط من مسافة صفر (فيديو)

بالفيديو: مقتل مستوطنين بعملية إطلاق نار في حوارة

رسميا.. العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة

عملية حوارة: مخاوف لدى السلطة وغالانت يتوعد والمستوطنون ينظمون مسيرات

صور: الكشف عن هوية القتلى الإسرائيليين في حوارة

فلسطين تقدم طلبا رسميا للانضمام الى "بريكس".. ما هي بريكس؟

الأخبار الرئيسية

image_processing20230820-192587-3yzvk

من أجل توفير المال .. أبرز ما تناولته الصحف العبرية عن العملية في حوارة

MeLTt

جيش الاحتلال يستهدف طائرة مسيّرة للمقاومة جنوب القطاع

image_processing20230819-165073-myudi2

موقع عبري: منفذ عملية حوارة لا زال طليقًا والاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في نابلس

photo_2023-08-19_19-40-34

بالفيديو: استهداف حاجز عسكري إسرائيلي بالرصاص شرق القدس المحتلة

photo_2023-08-19_17-36-37

عملية حوارة: مخاوف لدى السلطة وغالانت يتوعد والمستوطنون ينظمون مسيرات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية