فيديو.. بيلينجهام يقود ريال مدريد لمعاقبة ألميريا في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

قاد الإنجليزي جود بيلينجهام، متوسط ميدان فريق ريال مدريد، كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمعاقبة ألميريا بالفوز بثلاثية لهدف، بعد التأخر بهدف دون رد في مستهل مباراة الفريقين، مساء أمس السبت.

النادي الملكي حل ضيفاً ثقيلاً على ألميريا، بعدما انتصر في الجولة الماضية من الدوري الإسباني على حساب فريق أتلتيك بلباو، بهدفين دون رد خارج القواعد، ونجح في الانتصر بثلاثية لهدف خارج قواعده أيضاً، في الجولة الثانية من الليجا.

سيرجيو أريباس، لاعب الريال السابق، كان المبادر بالتسجيل بهدف مبكر، بعد مرور ثلاثة دقائق فقط من صافرة بداية المباراة، لكن جود بيلينجهام أعاد الأمور لنصابها بهدف أول في الدقيقة 19.

وسجل توني كروس هدفاً ثانياً للريال، في الدقيقة الخامسة من الوقت المبدد للشوط الأول، لكن الحكم ألغاه بسبب وجود خطأ على داني كارفاخال، وهو ما أظهرته اللقطات المعادة عبر تكنولوجيا الفيديو المساعد.

بيلينجهام وضع الريال في المقدمة بهدف شرعي هذه المرة، وذلك في الدقيقة 60، قبل أن يتكفل بصناعة الهدف الثالث لفريقه، والذي حمل توقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي وضع الكرة بشكل رائع داخل الشباك، في الدقيقة 73.

فوز يرفع به الريال نقاطه للرقم 6 في صدارة جدول الترتيب، بشكل مؤقت، في حين يبقى ألميريا في ذيل الجدول بلا نقاط.