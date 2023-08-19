فيديو.. مانشستر سيتي يتجاوز عقبة نيوكاسل بقيادة ألفاريز

وكالات / سما /

تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق انتصار صعب ومُهم على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-0، وذلك في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

وشهد اللقاء ندية كبيرة بين الفريقين، ونجح السيتي في حسم المُواجهة بفضل فارق الخبرات الفنية.

وكان اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب الاتحاد في مانشستر قد شهد هدفاً وحيداً سجله النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة 31.

وجاء الهدف بعد لمسة فنية رائعة وتسديدة مُتقنة تحمل الخاتم المُميز للنجم الأرجنتيني، وغالطت تسديدته بوب حارس الماكبايس.

وفشل لاعبو نيوكاسل في الدقائق المُتبقية في هز الشباك للوصول لنقطة التعادل على أقل تقدير، فيما غابت الفعالية الهجومية عن لقطات السيتي في الثُلث الأمامي.

ورفع مانشستر سيتي رصيد نقاطه بعد الجولة الثانية للنقطة رقم 6 يحتل بهم الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن المُتصدر برايتون.

وتجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الثالثة ليحتل الفريق المركز السادس في جدول الترتيب.

وسيلعب مانشستر سيتي المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد شيفيلد يونايتد على أرض الأخير يوم الأحد المُوافق 27 أغسطس، فيما سيلعب نيوكاسل ضد ليفربول في نفس اليوم على أرض ملعب سان جيمس بارك.