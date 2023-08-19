  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. مانشستر سيتي يتجاوز عقبة نيوكاسل بقيادة ألفاريز

الأحد 20 أغسطس 2023 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يتجاوز عقبة نيوكاسل بقيادة ألفاريز



وكالات / سما /

تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق انتصار صعب ومُهم على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-0، وذلك في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

وشهد اللقاء ندية كبيرة بين الفريقين، ونجح السيتي في حسم المُواجهة بفضل فارق الخبرات الفنية.

وكان اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب الاتحاد في مانشستر قد شهد هدفاً وحيداً سجله النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة 31.

وجاء الهدف بعد لمسة فنية رائعة وتسديدة مُتقنة تحمل الخاتم المُميز للنجم الأرجنتيني، وغالطت تسديدته بوب حارس الماكبايس.

وفشل لاعبو نيوكاسل في الدقائق المُتبقية في هز الشباك للوصول لنقطة التعادل على أقل تقدير، فيما غابت الفعالية الهجومية عن لقطات السيتي في الثُلث الأمامي.

ورفع مانشستر سيتي رصيد نقاطه بعد الجولة الثانية للنقطة رقم 6 يحتل بهم الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن المُتصدر برايتون.

وتجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الثالثة ليحتل الفريق المركز السادس في جدول الترتيب.

وسيلعب مانشستر سيتي المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد شيفيلد يونايتد على أرض الأخير يوم الأحد المُوافق 27 أغسطس، فيما سيلعب نيوكاسل ضد ليفربول في نفس اليوم على أرض ملعب سان جيمس بارك.

#مانشستر سيتي #نيوكاسل يونايتد #ألفاريز #الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة تنفيذ عـمـلـية حوارة

تفاصيل جديدة عن عملية حوارة: 5 رصاصات فقط من مسافة صفر (فيديو)

بالفيديو: مقتل مستوطنين بعملية إطلاق نار في حوارة

رسميا.. العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة

عملية حوارة: مخاوف لدى السلطة وغالانت يتوعد والمستوطنون ينظمون مسيرات

صور: الكشف عن هوية القتلى الإسرائيليين في حوارة

فلسطين تقدم طلبا رسميا للانضمام الى "بريكس".. ما هي بريكس؟

الأخبار الرئيسية

image_processing20230820-192587-3yzvk

من أجل توفير المال .. أبرز ما تناولته الصحف العبرية عن العملية في حوارة

MeLTt

جيش الاحتلال يستهدف طائرة مسيّرة للمقاومة جنوب القطاع

image_processing20230819-165073-myudi2

موقع عبري: منفذ عملية حوارة لا زال طليقًا والاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في نابلس

photo_2023-08-19_19-40-34

بالفيديو: استهداف حاجز عسكري إسرائيلي بالرصاص شرق القدس المحتلة

photo_2023-08-19_17-36-37

عملية حوارة: مخاوف لدى السلطة وغالانت يتوعد والمستوطنون ينظمون مسيرات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية